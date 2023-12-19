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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ерохин и Чистяков могут перейти в «Сочи» из «Зенита». Морено пока не одобрил их трансферы, но согласен на переход Сутормина

Ерохин и Чистяков могут перейти в «Сочи» из «Зенита». Морено пока не одобрил их трансферы, но согласен на переход Сутормина

По информации инсайдера Ивана Карпова, защитник и хавбек переходят в клуб с последнего места Мир РПЛ.

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