Билан: Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе" Певец Дима Билан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial Певец Дима Билан присоединился к коллегам по цеху и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».