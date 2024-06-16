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Русская весна

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Кремль: Ситуация для Украины и украинцев будет только ухудшаться

Кремль: Ситуация для Украины и украинцев будет только ухудшаться

Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше ситуация для украинцев будет только ухудшаться, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

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