Во Владимире для больницы закупят бензин за 3 млн рублей

Больница закупит 17,3 тыс. литров бензина двух марок: 11 тыс. литров АИ-92 и 6,3 тыс. литров АИ-95. Поставки будут осуществляться на АЗС Владимира, расположенных не далее пяти километров от учреждения.
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