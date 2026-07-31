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От главного лица НТВ до съемок в Тбилиси: как сейчас живет Леонид Парфёнов

От главного лица НТВ до съемок в Тбилиси: как сейчас живет Леонид Парфёнов

Сегодня Леонида Парфёнова нет в эфире федеральных каналов. Журналист, чьи проекты когда-то определяли лицо отечественного ТВ, теперь работает только для интернет-аудитории.

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