На Тенистом проезде построят ледовую арену

В составе стадиона «Свиблово» возведут крытую ледовую арену. Здесь применят современную технологию ICE GRID — она позволяет быстро намораживать искусственный лёд, но при необходимости можно этого не делать и использовать арену как игровую площадку.
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