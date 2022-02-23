Всё об оружии

74 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    АКТЁР НАЗАРОВ О Р...
  • александр априщенко
    Они обидели не только президента ....Они обидели Великую Страну........ с Великим прошлым и своими особыми традициями...АКТЁР НАЗАРОВ О Р...
  • Валентин Щербаков
    А теперь Запад пусть заткнется и задумается как жить дальше с РОССИЕЙ.АКТЁР НАЗАРОВ О Р...

Министр обороны Украины прокомментировал возможность «нападения» России со стороны Приднестровья

Министр обороны Украины прокомментировал возможность «нападения» России со стороны Приднестровья

Ни на одном из участков российско-украинской границы Вооруженные силы РФ не сформировали ударные группы, способные пойти в наступление.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх