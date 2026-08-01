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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеева вышла в основную сетку тысячника в Торонто

89-я ракетка мира Алина Корнеева прошла квалификацию тысячника в Торонто. В финале она победила Мэри Стояну – 2:6, 6:4, 6:3.

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