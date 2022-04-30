Ронни О’Салливан лидирует над Джоном Хиггинсом по итогам второй сессии полуфинала Чемпионата Мира 2022 по снукеру со счетом 10-6, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Ронни О’Салливан выиграл драматический последний фрейм второй сессии на повторно выставленном черном шаре, чтобы открыть преимущество со счетом 10-6 над Джоном Хиггинсом в их полуфинале Чемпионата Мира 2022 по снукеру.