Аргументы недели

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Российские юные гении – лучшие из лучших на международных олимпиадах

Российские юные гении – лучшие из лучших на международных олимпиадах

Не только российские спортсмены защищают честь своей Родины, но и юные игроки в интеллектуальные игры.

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Владимир Борисов
грефу и еже с ним такие вундеркинды не нужны, им всяких ...идоров давай
Виталий Литвинов
Кому что, а курице просо. (с)
и и
Не нужны дурачки как ты
и и
Тебе только просто по силу клевать!?
Виталий Литвинов
Это ты о чём? Не понравилось. как я нытику Борисову ответил? Так это не я это народ про таких сказал. задолго до моего рождения. И ещё одно народное высказывание для Борисовых "В огороде бузина, а в Киеве дядька"
и и
Вот наша золотая молодежь!!!!!!
Борис Осипов

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