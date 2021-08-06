Российские юные гении – лучшие из лучших на международных олимпиадах

Аргументы неделиСпортРоссийские юные гении – лучшие из лучших на международных олимпиадахНе только российские спортсмены защищают честь своей Родины, но и юные игроки в интеллектуальные игры.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВБВладимир Борисовгрефу и еже с ним такие вундеркинды не нужны, им всяких ...идоров давайВЛВиталий ЛитвиновКому что, а курице просо. (с)и иНе нужны дурачки как тыи иТебе только просто по силу клевать!?ВЛВиталий ЛитвиновЭто ты о чём? Не понравилось. как я нытику Борисову ответил? Так это не я это народ про таких сказал. задолго до моего рождения. И ещё одно народное высказывание для Борисовых "В огороде бузина, а в Киеве дядька"и иВот наша золотая молодежь!!!!!!БОБорис ОсиповКомментировать
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