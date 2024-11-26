В Херсонской области инспекторы по делам несовершеннолетних разъяснили основы российского законодательства старшеклассникам пяти муниципальных округов

В рамках акции «Солдат правопорядка» инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические занятия для учеников Любимовской и Ивановской школ Ивановского округа, Клиновской, Брилевской и Тарасовской школ Алешкинского округа, Широковской и Юбилейновской школ Скадовского округа, Верхнесерогозской школы Нижнесерозского округа, Подовской и Чумацкошляховской школ Новотроицкого округа.