В Херсонской области инспекторы по делам несовершеннолетних разъяснили основы российского законодательства старшеклассникам пяти муниципальных округов

В рамках акции «Солдат правопорядка» инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические занятия для учеников Любимовской и Ивановской школ Ивановского округа, Клиновской, Брилевской и Тарасовской школ Алешкинского округа, Широковской и Юбилейновской школ Скадовского округа, Верхнесерогозской школы Нижнесерозского округа, Подовской и Чумацкошляховской школ Новотроицкого округа.
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