"Восхищаются все". Как мамы детей с аутизмом пытаются построить бизнес

И зачем им это нужно, когда с особенными детьми и без того забот невпроворот "Маску сначала на себя, потом - на ребенка" - это правило поведения в кризисных ситуациях на борту самолета очень понятно родителям детей с аутизмом.
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