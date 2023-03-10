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Кубок шести наций. 4-й тур. Италия сыграет с Уэльсом, Англия против Франции, Шотландия против Ирландии

11-12 марта пройдут матчи четвертого тура Кубка шести наций по регби. Кубок шести наций Четвертый тур  11 марта Рим, Италия Италия – Уэльс – 17.

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