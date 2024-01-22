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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Анна Плетнева показала фото повзрослевшей дочери

Певица Анна Плетнева рассказала о своей дочери в честь ее 21-летия. Известная солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, являющаяся многодетной мамой, воспитывает дочь Варвару от первого брака, а также двоих младших детей — дочь Марусю и сына Кирилла, которых она родила от бизнесмена Кирилла Сырова.

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