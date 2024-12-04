Грозить он будет: изменится ли подход США к БРИКС при Трампе

США при нынешней администрации не выступают против расширения БРИКС. Вашингтон считает, что все страны могут сами выбирать группы, к которым они хотят присоединиться, заявили «Известиям» в посольстве Соединенных Штатов в Москве.
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