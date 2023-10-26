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Свежие комментарии

В Пензе пройдут публичные дискуссии о реконструкции очистных сооружений

В Пензе планируют провести общественные обсуждения в рамках оценки воздействия на окружающую среду, связанной с предстоящей хозяйственной деятельностью проекта «Строительство очистных сооружений ОАО «Маяк».

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