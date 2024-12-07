Петербург собрал театры на фестиваль «Рождественский парад»

Это один из старейших театральных фестивалей города XXXI фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад» пригласил на свои спектакли зрителей всех поколений, сообщила на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС куратор фестиваля Марина Старовойтова.