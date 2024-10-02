Circle планирует вывести стейблкоин USDC на австралийский рынок

Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, объявила о своем намерении выйти на австралийский рынок, заключив партнерское соглашение с MHC Digital Group, возглавляемой венчурным капиталистом Марком Карнеги.
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