Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    Греф все сказал уже давно умные не нужны тем более патриоты Нужны потребители КОТОРЫМ  можно впаривать дерьмо .и держ...Эрнст запретил Не...
  • Владимир Пастухов
    У на ещё много детских домов в плачевном состоянии, будет где новоселье отмечать...Плевок в лицо Рос...
  • Александр
    Миша Маваши,конечно,великий организатор. Бездельник,решивший,что он музыкант и поэт.Национальная арте...

Кто убил американского журналиста? – Зеленский завертелся как блоха на сковородке

Кто убил американского журналиста? – Зеленский завертелся как блоха на сковородке

Политнавигатор Владимир Зеленский сделал вид, будто не знает, о ком идёт речь, когда его спросили о смерти в харьковском СИЗО американского журналиста Гонсало Лира, который погиб от пыток после того, как был схвачен за репортажи, где допускал критику Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх