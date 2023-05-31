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Sollers будет самостоятельно выпускать дизельные двигатели, которые впоследствии получит и УАЗ «Патриот»

Sollers будет самостоятельно выпускать дизельные двигатели, которые впоследствии получит и УАЗ «Патриот»

Группа “Соллерс” наладит самостоятельное производство двигателей на дизельном топливе. В настоящее время компания Sollers производит небольшие коммерческие грузовички Argo и Atlant, которые являются полными копиями моделей китайской компании JAC.

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