Sollers будет самостоятельно выпускать дизельные двигатели, которые впоследствии получит и УАЗ «Патриот»

Группа “Соллерс” наладит самостоятельное производство двигателей на дизельном топливе. В настоящее время компания Sollers производит небольшие коммерческие грузовички Argo и Atlant, которые являются полными копиями моделей китайской компании JAC.
Группа “Соллерс” наладит самостоятельное производство двигателей на дизельном топливе. В настоящее время компания Sollers производит небольшие коммерческие грузовички Argo и Atlant, которые являются полными копиями моделей китайской компании JAC.
Свежие комментарии