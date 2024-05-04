Спасатели готовы эвакуировать тамбовчан из храмов

Сегодня, 4 мая, на территории Тамбовской области для православных христиан откроют двери 154 храма. В день праздничного богослужения в каждом храме будут дежурить сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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