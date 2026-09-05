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«Надо отвечать за свои слова». Руководитель McLaren жёстко ответил Бриаторе

«Надо отвечать за свои слова». Руководитель McLaren жёстко ответил БриатореF1Руководитель McLaren Андреа Стелла резко отреагировал на слова Флавио Бриаторе о разбирательстве по итогам Гран При Монако.

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