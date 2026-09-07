Из-за атаки БПЛА ВСУ в Пермском крае погиб человек

В результате атаки украинских дронов в Пермском крае один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
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