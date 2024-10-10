Доля США в мировой экономике обновит исторические минимумы

Фото: rg.ru Какие новости предоставляет нам мировая экономика? По прогнозам, доля Соединенных Штатов в глобальной экономике достигнет исторического минимума к моменту завершения президентского срока Джо Байдена.
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