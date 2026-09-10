«Жалуйтесь куда угодно»: обязаны ли родители красить, мыть и убирать в детсадах?

Телеканал "78" Родителей детсадовцев нередко просят «по-дружески» помочь с ремонтом, уборкой снега и мытьём окон в группе — разумеется, бесплатно и в свободное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В рамках "большог...
- В рамках "большог...
- В рамках "большог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым