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Театральный фестиваль проведут в Вишняковском лесопарке в Балашихе 12 сентября

Театральный фестиваль проведут в Вишняковском лесопарке в Балашихе 12 сентября

В Балашихе в День города проведут масштабный театральный фестиваль «Наш Мейерхольд». Площадкой мероприятия 12 сентября станет Вишняковский лесопарк, сообщил глава округа Сергей Юров.

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