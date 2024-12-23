Проблема в том, что на региональном уровне коррупция и «местечковые нюансы» никуда не делись. Этнические диаспоры по-прежнему обладают большими связями и возможностями, и их никак не ограничивают

Политнавигатор Патриарх Кирилл: Бьём тревогу в связи с увеличением количества мигрантов в столице Патриарх Кирилл вновь заявил об озабоченности Русской Православной Церкви ростом числа мигрантов в Москве.
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