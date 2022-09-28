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Китайский аналитик Лю Хун: ЧП на "Северных потоках" являются диверсиями

Китайский аналитик Лю Хун: ЧП на "Северных потоках" являются диверсиями

Заместитель главного редактора журнала Global агентства Xinhua Лю Хун выразил мнение, что инциденты на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" являются диверсиями, за которыми могли стоять различные страны, передает РИА "Новости".

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