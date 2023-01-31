Daily Storm

574 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Стурова
    Всё правильно! Он такой же преступления, как и другие!В Госдуме предлож...
  • Катя Иванова
    В стране столько много мужиков, которые шояются без дала, халявщик ов, тварей ползают по городу, почуму забирают хоро...В Госдуме предлож...
  • Адельбек Еримбетов
    Судили Артиста за убийство .После аварии Водитель Газели был живой в момент аварии  и умер в больнице после операции ...В Госдуме предлож...

Глава Пентагона заявил о готовности США применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Глава Пентагона заявил о готовности США применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Министр обороны Остин считает, что число провокаций со стороны КНДР стало «беспрецедентным»Глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции в Сеуле заявил, что США для защиты Южной Кореи способны применить как обычное, так и ядерное оружие.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх