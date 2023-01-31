Глава Пентагона заявил о готовности США применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Министр обороны Остин считает, что число провокаций со стороны КНДР стало «беспрецедентным»Глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции в Сеуле заявил, что США для защиты Южной Кореи способны применить как обычное, так и ядерное оружие.
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