Глава Пентагона заявил о готовности США применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Министр обороны Остин считает, что число провокаций со стороны КНДР стало «беспрецедентным»Глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции в Сеуле заявил, что США для защиты Южной Кореи способны применить как обычное, так и ядерное оружие.