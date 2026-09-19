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Пятый канал

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Вылез из палатки и утащил в лес: самые страшные нападения медведей

Вылез из палатки и утащил в лес: самые страшные нападения медведей

Самая громкая трагедия произошла ночью 19 августа возле села Артыбаш в Республике Алтай. 29-летняя туристка из Новосибирской области остановилась вместе с женихом в палатке на территории турбазы.

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