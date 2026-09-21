Синоптик Шувалов: в центр России придет циклон с интересной траекторией

На этой неделе погоду в центральных регионах России определит серия южных циклонов. О том, где ждать сильных дождей и как изменится температура, рассказал Zvezdanews синоптик Александр Шувалов.
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