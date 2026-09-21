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ФедералПресс

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Олег Мельниченко переизбран губернатором Пензенской области

Олег Мельниченко переизбран губернатором Пензенской области

ПЕНЗА, 21 сентября, ФедералПресс. Олег Мельниченко одержал победу на губернаторских выборах в Пензенской области.

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