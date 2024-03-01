Израиль как антипример для России, замороженные активы Запада и удивительный экономический рост

1. Россия вынесла главный урок из большого эксперимента 1917-1992. Теперь почётное право быть подопытными свинками, показывая миру, как ни в коем случае не надо делать, мы предоставляем другим государствам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии