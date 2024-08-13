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Зампред Орловского облсовета Потёмкин разместил в своём доме семью из Курской области

Зампред Орловского облсовета Потёмкин разместил в своём доме семью из Курской области

Заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Сергей Потёмкин рассказал в своих соцсетях о том, что ему удалось помочь одной курской семье, оставшейся без крова и дома в результате обстрелов Курской области.

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