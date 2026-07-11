Политика как он...
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Политика как она есть

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NASA ищет добровольцев, готовых протестировать жизнь на Марсе и на Луне

NASA ищет добровольцев, готовых протестировать жизнь на Марсе и на Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в среду, 1 июля, объявило о наборе участников для эксперимента длиною в один год по имитации жизни на Луне и Марсе.

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