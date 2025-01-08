Штурмовик ВС России на мотоцикле вывез 12 раненых сослуживцев с передовой

Военнослужащий штурмового отряда «Борз» мотострелковой бригады группировки российских войск «Юг» с позывным Катранг вывез на мотоцикле с поля боя в районе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) 12 раненых сослуживцев.
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