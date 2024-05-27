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«Локомотив» давал Миранчуку 10 млн рублей в месяц с учетом бонусов – в 2 раза меньше, чем он получал. Жемалетдинову новый контракт не предложили (Иван Карпов)

Ранее агент Вадим Шпинев сообщил, что его клиенты Миранчук и Рифат Жемалетдинов уйдут из клуба. По информации инсайдера Ивана Карпова, перед окончанием этого сезона «Локомотив» официально предложил Миранчуку новый контракт с зарплатой 7 миллионов рублей в месяц (без выплаты подъемных и агентских).

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