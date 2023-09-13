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В НАТО Украине отвели "два года популярности". Или жизни?

В НАТО Украине отвели "два года популярности". Или жизни?

Конфликт между бравурными заявлениями о неминуемой "перемоге" Киева и всё более грустной для него реальностью мешает НАТО выстроить план развития собственной оружейной промышленности.

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Комментарии
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фарид сабиров
Зеленухе судьба в психушке  сукашвили еще покажется , жизнью в раю. Амеры уже его тоже слили , как и тысячи ( своих) выкормышей по всему миру
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8 час.
фарид сабиров
Использованный презерватив ни кому не нать
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8 час.
Юрий Золотарев
Бандеро-Гадину надо бы публично РАС-ПЯТЬ!! А еще лучше - РАЗ ВОСЕМЬ!!
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