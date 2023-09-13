Конфликт между бравурными заявлениями о неминуемой "перемоге" Киева и всё более грустной для него реальностью мешает НАТО выстроить план развития собственной оружейной промышленности.
В НАТО Украине отвели "два года популярности". Или жизни?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
фарид сабиров
Зеленухе судьба в психушке сукашвили еще покажется , жизнью в раю. Амеры уже его тоже слили , как и тысячи ( своих) выкормышей по всему миру
Ответить
8 час.
фарид сабиров
Использованный презерватив ни кому не нать
Ответить
8 час.
Юрий Золотарев
Бандеро-Гадину надо бы публично РАС-ПЯТЬ!! А еще лучше - РАЗ ВОСЕМЬ!!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии