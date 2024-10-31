Классические компьютеры побеждают квантовые: прорыв в понимании границ квантовых и классических вычислений

Группа исследователей из Центра вычислительной квантовой физики (CCQ) при Институте Флэтайрон недавно раскрыла причины своего успеха в решении задачи, ранее считавшейся эксклюзивной для квантовых компьютеров, с помощью классического компьютера.
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