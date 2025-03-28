Ветераны ВОВ получат звание "Почетный гражданин Барнаула" в особом порядке

Такую меру поддержки участников Великой Отечественной войны введут в городе к 80-й годовщине Победы Участники Великой Отечественной войны получат звание "Почетный гражданин города Барнаула" в честь годовщины Победы.
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