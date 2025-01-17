Кристина Каллас: до 2034 года в Эстонии не останется неграждан

Министр образования Эстонии Кристина Каллас предлагает ликвидировать категорию неграждан за 10 лет. Она призывает выдавать эстонский паспорт всем детям, рожденным в стране, чтобы сократить число русскоязычных неграждан, достигшее 60 тысяч в 2024 году.