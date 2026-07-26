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Контрафронт

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Афганистан: С 23 июля в округе Зебак провинции Бадахшан вспыхнули столкновения между силами Талибана...

Афганистан: С 23 июля в округе Зебак провинции Бадахшан вспыхнули столкновения между силами Талибана и боевиками, в том числе из Фронта свободы Афганистана (ВСФ), во время нескольких атак на позиции Талибана.

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