Двое мужчин пострадали при атаке FPV-дрона на Шебекино

Двое мужчин пострадали при атаке при атаке FPV-дрона на город Шебекино Белгородской области. Об этом стало известно 10 октября.
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