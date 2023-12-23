HealthDay: в США изъяли из продажи тысячи поддельных доз Оземпика

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о том, что не стоит использовать препарат Оземпик с номером партии NAR0074 и серийным номером 430834149057.
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