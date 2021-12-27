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Федор Свечков: «Нарушали игровую дисциплину. Давать Швеции играть 5 на 3 непозволительно»

Нападающий молодежной сборной России Федор Свечков дал комментарий после матча МЧМ со Швецией (3:6). «Игра в первую очередь не получилась из-за того, что мы нарушали игровую дисциплину.

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