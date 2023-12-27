Прокуратура заставила Фонд пенсионного страхования на Кубани выплатить инвалидам более 4 млн рублей

Прокуратура заставила Фонд пенсионного страхования на Кубани выплатить инвалидам более 4 млн рублейБелореченская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов.
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