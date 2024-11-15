Рост грузоперевозок в России назвали искусственным

Рост грузоперевозок в России не связан с увеличением торгового оборота и является искусственным. Об этом заявил замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян (комментарий есть в распоряжении «Ленты.
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