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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умяров о матче с «Ахматом»: «Когда начинается давление судей, вся команда это чувствует. Хорошо, что удалось его перебороть и победить»

Полузащитник «Спартака»  Наиль Умяров  заявил, что его команда ощущала давление со стороны судей в матче с « Ахматом » во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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