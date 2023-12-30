FT: выборы в США будут отвратительными из-за взаимных обвинений Байдена и Трампа

Американские выборы в 2024 году могут стать "самыми отвратительными в истории США", поскольку экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, в следующем году представит политические обвинения в свой адрес как политическое преследование со стороны "преступной семьи" президента США Джо Байдена.
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