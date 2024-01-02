Названы самые популярные и редкие имена, которыми называли детей в Алтайском крае

В 2023 году на свет в регионе появились Марс, Потап, Никон, Ефим, а также Стефанида и Амилия В Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "Дар" рассказали, какими именами называли детей в регионе в 2023 году.
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