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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Названы самые популярные и редкие имена, которыми называли детей в Алтайском крае

Названы самые популярные и редкие имена, которыми называли детей в Алтайском крае

В 2023 году на свет в регионе появились Марс, Потап, Никон, Ефим, а также Стефанида и Амилия В Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "Дар" рассказали, какими именами называли детей в регионе в 2023 году.

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